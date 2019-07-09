В Ростове-на-Дону арестована крупная партия контрабандного сибутрамина

Южная оперативная таможня раскрыла канал контрабанды незарегистрированных препаратов для похудения, ввозимых в РФ под видом БАД. В ходе проверки, проведенной в офисе курьерской компании «СДЭК-Глобал», были обнаружены две посылки с содержащими сибутрамин препаратами общим весом 4 кг.

Сибутрамин переправлялся в Россию службой международной экспресс-доставки из Казахстана. Схема поставок, организованная семейной парой, действовала в течение пяти лет: подозреваемые переправляли контрафактный сибутрамин в РФ и распространяли через интернет-магазин товаров для похудения.

По данному факту возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ).

В России препараты на основе сибутрамина отпускаются по рецепту и подлежат предметно-количественному учету. Кроме того, по решению Евразийской экономической комиссии от 2015 года использование сильнодействующих и психотропных препаратов в составе БАД запрещено.

Держателями регудостоверений на сибутрамин в России выступают три фармкомпании – «Изварино Фарма»,«Промомед» и индийская Torrent. По данным RNC Pharma, только Редуксина от «Промомед» в 2018 году было продано на 2,35 млрд рублей.

Незаконный ввоз сибутрамина из Казахстана уже становился предметом уголовного разбирательства в 2018 году.

В 2019 году в Москве оперативниками было изъято 80 кг препаратов сибутрамина на общую сумму 10 млн рублей.

Еще одним популярным препаратом для контрабанды является софосбувир: стоимость оригинального препарата Совальди превышает 100 тысяч рублей за упаковку, в то время как в странах Азии и в Египте цена на дженерики не превышает $300.

Источник: Южное таможенное управление

Фото: yutu.customs.ru

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