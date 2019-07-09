Четвертый министр здравоохранения Крыма покинет пост по состоянию здоровья

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что действующий министр здравоохранения региона Александр Голенко, руководивший ведомством с октября 2015 года, покидает свой пост.

«Александр Голенко на этой неделе по состоянию здоровья напишет заявление об увольнении. 11 числа [июля. – Vademecum] у нас будет назначен новый министр. Это Чемоданов Игорь Геннадьевич – руководитель станции переливания крови», – цитирует Аксенова агентство «Крыминформ».

Голенко в 1984 году окончил Карагандинский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия», в 1988 году работал заведующим отделением и главным врачом детской больницы в городе Темиртау (Казахстан). С 1995-го по 2014 год возглавлял Управление здравоохранения Керченского городского совета. В декабре 2014 года Голенко стал замминистра здравоохранения Крыма, а в октябре 2015 года занял пост министра.

В августе 2017 года Сергей Аксенов объявил Александру Голенко выговор за затягивание сроков открытия аптеки в поселке Аграрное. Глава региона предупредил, что за третий выговор подчиненных будет ждать увольнение.

Игорь Чемоданов, который станет уже пятым министром здравоохранения в новейшей истории Крыма (после вхождения республики в состав РФ), окончил Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского по специальности «лечебное дело», с 2006-го по 2010 год работал заместителем главного врача по хирургической помощи ГРБ №6 Симферополя, а в 2010 году стал главным врачом ГБУЗ РК «Центр крови».

Источник: ИА Крыминформ

Фото: ruspekh.ru

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