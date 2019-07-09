Владимир Путин: новая программа развития фармы должна быть готова к концу 2019 года

Президент России Владимир Путин сообщил, что правительство до конца нынешнего года разработает программу развития отечественной фарминдустрии. Глава государства указал, что в документе должно быть учтено использование достижений российских ученых.

На встрече со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина Путину рассказали об одной из разработок по созданию препарата для лечения диабета и о сложностях его отправки на клинические испытания.

«Это ключевой вопрос развития фармы у нас вообще, поэтому я, безусловно, полностью на вашей стороне: если мы хотим быть самостоятельными, независимыми и повысить свой суверенитет в этом смысле, то это чрезвычайно важно», — ответил президент.

По его мнению, разработки отечественных специалистов должны применяться в России. Он указал на важность разработки собственных молекул: «Безусловно, мы не будем полностью самостоятельными, если не будем иметь собственных молекул и на этой базе не будем разрабатывать собственных препаратов».

Говоря о борьбе с диабетом, Путин отметил успехи РФ в этой области. «У нас многое сделано за последнее время, Россия в известном смысле является даже лидером в борьбе с диабетом по некоторым составляющим этой проблемы», — сказал он.

«Мы сейчас разрабатываем новую программу развития фармы, правительство над ней работает, она должна быть готова к концу текущего года и рассчитана должна быть до 2030 года. Эта составляющая — использование собственных достижений — должна быть учтена [в документе]», — подчеркнул президент.

gmpnews