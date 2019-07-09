В Подольске завершается строительство нового корпуса фармацетивческого предприятия Владимир Путин: новая программа развития фармы должна быть готова к концу 2019 года » «Регуляторная гильотина»: в перечне 10 контрольно-надзорных функций Росздравнадзора Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень органов власти и видов контроля, в отношении которых в первоочередном порядке будет осуществляться механизм «регуляторной гильотины». Воздействию «регуляторной гильотины», среди прочих минестерств и ведомств, будет подвержена и Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения(Росздравнадзор) в части её следующих контрольно-надзорных функций: Федеральный государственный надзор в сфере обращения

лекарственных средств Лицензионный контроль за фармацевтической деятельностью Федеральный государственный контроль за обращением медицинских изделий Федеральный государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, включая федеральный государственный контроль за оказанием психиатрической помощи Лицензионный контроль за деятельностью по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений Лицензионный контроль за медицинской деятельностью (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») Лицензионный контроль за деятельностью по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники Контроль за использованием наркотических средств и психотропных веществ, хранящихся в аптечках первой помощи на морских и воздушных судах международного сообщения и в поездах международных линий Контроль за деятельностью по оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг Контроль за реализацией мероприятий по использованию медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Указана в документе и Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Среди её контрольно-надзорных функций, в частности, значатся: Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств в отношении лекарственных средств для ветеринарного применения Лицензионный контроль за деятельностью по производству лекарственных средств для ветеринарного применения Контроль за доклиническими исследованиями лекарственных средств для ветеринарного применения, клиническими исследованиями лекарственных препаратов для ветеринарного применения, качеством, производством лекарственных средств для ветеринарного применения, изготовлением лекарственных препаратов для ветеринарного применения, хранением, перевозкой, ввозом на территорию Российской Федерации, рекламой, отпуском, реализацией, уничтожением лекарственных средств для ветеринарного применения, применением лекарственных препаратов для ветеринарного применения gmpnews