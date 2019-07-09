В Подольске завершается строительство нового корпуса фармацетивческого предприятия

ООО «НПО Петровакс Фарм» получило заключение соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации нового производственного корпуса в городском округе Подольск. Он представляет собой двухэтажное здание площадью 2,8 тысяч квадратных метров, расположенное в с. Покров муниципального образования. Как рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области, после расширения организация увеличит существующий штат сотрудников в 650 человек еще на 24 рабочих места.

«Производство НПО «Петровакс Фарм», расположенное в Подольске, является одним из наиболее высокотехнологичных биофармацевтических предприятий России. На счету компании более 20 патентов на новые молекулы и технологии производства. Все продукты проходят полный жизненный цикл, начиная с создания уникальной молекулы и заканчивая готовой лекарственной формой с последующим производством и продвижением на фармацевтических рынках России, а также стран ЕАЭС, ЕС и Ирана», — уточнил Вадим Хромов.

Продуктовый портфель НПО Петровакс Фарм включает только инновационные лекарственные средства и вакцины, выпускаемые на основе собственных разработок и в рамках сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными компаниями. Мощности предприятия в Подольске позволяют ежегодно выпускать 160 млн доз препаратов – от синтеза субстанций до готовых лекарственных средств в различных формах: преднаполненные шприцы, ампулы, флаконы, таблетки и суппозитории. Кроме того, ООО «НПО Петровакс Фарм» – первый в России производитель иммунобиологических продуктов, получивший международные GMP-сертификаты от Евросоюза и Ирана.

Зампред Подмосковья Вадим Хромов добавил, что компания намерена и дальше активно развивать экспорт. Сегодня фармпредприятие успешно конкурирует с мировыми лидерами отрасли на внутреннем и внешнем рынках, экспортируя лекарственные препараты в страны СНГ, Ближнего Востока (Иран) и ЕС (Словакия). В планах – выход на рынки Южной Америки, а также Юго-Восточной Азии.

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