Динамика аптечных продаж препаратов силденафила, MAT’5 2019

По итогам МAT’5 2019 аптечные продажи препаратов силденафила составили 6 млрд рублей, показав полное отсутствие роста в стоимостном выражении.

В то же время цифры за тот же период в натуральных показателях больше радуют глаз: реализовано 7 млн. упаковок с ростом в 13 %. С большой долей вероятности сложившаяся ситуация связана с тем, что покупатели аптек все чаще отказываются от оригинальных препаратов, отдавая предпочтения доступным по цене дженерикам. Ведь несмотря на то, что тройку лидеров по-прежнему возглавляет «Виагра» от компании «Пфайзер» (доля в группе 45,9 %), этот бренд демонстрирует падение продаж (-11% к MAT’5 2018). В то время как обладатель второго места «Силденафил-СЗ» от «Северной звезды» (доля в группе 20,3 %) вырос на 89 %. Замыкает тройку брендов «Динамико» производства «Плива» (доля в группе 19,1 %), который также показал отрицательную динамику ( — 23% к MAT’5 2018)

Что же касается данных еженедельного мониторинга розничных продаж ЛС (ОФД) AlphaRM, то наибольший объем реализованных препаратов силденафила пришелся на середину мая (20 неделя), составив 78400 упаковок, а в денежном выражении 56489 млн руб.

pharmvestnik