Bayer ведет приговоры о слиянии ветеринарного бизнеса с Elanco

Немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer («Байер») ведет переговоры о слиянии своего ветеринарного бизнеса с американской Elanco Animal Health Inc. («Эланко Энимал Хелс Инк.»), которая ранее являлась ветеринарным подразделением компании Eli Lilly («Эли Лилли»), сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Elanco занимает четвертое место на глобальном рынке продукции для ветеринарии, Bayer – пятое. В результате слияния этих бизнесов на рынке может появиться доминирующая компания.

Хотя источники не указывают объем потенциальной сделки, аналитики американского финансового издания Barron’s полагают, что он может составить 4,5 млрд долл.

Рыночная капитализация Elanco составляет 12 млрд долл. При этом компания имеет приоритетную задолженность в объеме 2,5 млрд долл., которая частично досталась ей от прежнего владельца. По мнению аналитиков, именно задолженность не позволяет Elanco купить подразделение Bayer и, скорее всего, немецкая компания будет иметь определенную долю в объединенном бизнесе.

Eli Lilly выделила свой ветеринарный бизнес в самостоятельную компанию в сентябре 2018 г.

Другим крупными участниками рынка ветеринарной продукции являются компании Zoetis («Зоетис»), Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм) и Merck & Co. («Мерк энд Ко.», за пределами США и Канады – MSD). В 2012 г. Pfizer («Пфайзер») выделила свой ветеринарный бизнес в самостоятельную компанию, получившую название Zoetis.

Илья Дугин

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