Эксперты предлагают усилить контроль над аптеками по льготным рецептам

Выстроить систему контроля над аптеками по обслуживанию льготных рецептов предложили участники круглого стола в Общественной палате, посвященного проблемам лекарственного обеспечения жизненно необходимыми препаратами.

«Согласно законодательству, в случае отсутствия льготного лекарственного препарата, аптека должна заносить его в журнал срочного спроса, — отметил руководитель проекта «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов. – Но у нас (в Дагестане – ред.) это почти никогда не выполнялось. После нескольких наших исков и наложенных штрафов, аптеки начали делать это по требованию пациента, хотя должны были бы делать и без требования».

«Речь идет об административном правонарушении, но за этим никто не следит», — посетовал он.

По мнению докладчика, для того чтобы переломить сложившуюся ситуацию, систему контроля над аптеками нужно выстроить с применением, в том числе, контрольных закупок.

В свою очередь заместитель председателя Комиссии ОП по социальной политике Екатерина Курбангалеева заявила о необходимости «провести полную инвентаризацию того, что происходит между медициной и аптекой».

«Там, конечно, бардак», — прокомментировала она, указав на недопустимость ситуаций, когда льготников в регионе обслуживает одна уполномоченная аптека.

Фото: Олег Кирюшкин

Сергей Рякин

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