Novartis будет поставлять epinephrine в аптеки США на фоне дефицита шприц-ручек EpiPen

Компания Novartis AG («Новартис АГ») объявила 9 июля о немедленном начале поставок дженерика epinephrine в преднаполненных шприцах в аптеки на всей территории США в связи с продолжающимся дефицитом шприц-ручек EpiPen компании Mylan NV, применяемых для неотложной терапии аллергических состояний, сообщает агентство Reuters.

Компания Sandoz («Сандоз»), подразделение Novartis, начала поставки препарата Symjepi (epinephrine) в преднаполненных шприцах в больницы в январе с.г. В компании объявили о постепенном обеспечении аптек данным препаратом.

Швейцарский фармпроизводитель заключил эксклюзивный договор с компанией Adamis Pharmaceuticals Corp («Адамис Фармаьсютикалз Корп.») на дистрибуцию и коммерциализацию Symjepi в США.

По информации Novartis, Symjepi в дозировках для взрослых и детей будет немедленно доступен в аптеках США.

Компания сообщила, что оптовая цена за упаковку из двух шприцев, содержащих Symjepi в дозировке для взрослых, составляет 250 долл. (для сравнения: 300 долл. за упаковку зарегистрированных Mylan и Teva («Тева») дженериковых версий шприц-ручек EpiPen).

Mylan все еще доминирует на рынке предзаполненных шприцев для неотложной терапии аллергий. Но из-за задержек поставок, связанных с производственными проблемами, дефицит шприц-ручек EpiPen наблюдается уже в течение некоторого времени в США, Европе и Канаде. FDA внесло epinephrine в форме EpiPen в перечень дефицитных препаратов более 1 года тому назад, и препарат остается в этом перечне.

Татьяна Кублицкая

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