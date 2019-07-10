На базе ФП «Оболенское» создан фармхолдинг Alium

Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation), а также крупнейших ближневосточных фондов объявили о приобретении 28% акционерного капитала фармхолдинга Alium.

О предполагаемой сделке стало известно 29 апреля 2019 г., тогда говорилось, что сделка должна закрыться до конца II квартала 2019 г.

Как сообщал «ФВ», размер инвестиций консорциума инвесторов в приобретение доли ФП «Оболенское» составило более 4 млрд руб. По итогам сделки эффективная доля консорциума инвесторов в капитале ФП «Оболенское» составит 28%, Банка ВТБ – 46%, АФК «Система» – 13%.

Новый фармхолдинг Alium создан на базе объединения предприятий ФП «Оболенское» и АО «Биннофарм». После завершения процедур слияния Alium войдет в топ-10 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фонд совместно с партнерами планирует рассматривать привлекательные инвестиционные проекты в фармацевтической отрасли и в дальнейшем.

В декабре 2018 г. АФК «Система», банк ВТБ и менеджмент ФП «Оболенское» приобрели акции ФП «Оболенское» у компании Alvansa Ltd, основными акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity. Общий объем инвестиций составил 15,5 млрд руб.

Елена Калиновская

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