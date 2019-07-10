Составлен рейтинг дистрибьюторов по индексу удовлетворенности аптек

Дистрибьютор «Пульс» демонстрирует рост охвата аптек с 59% в 2015 г. до 78% в 2019 г. Компания вплотную приблизилась к лидерам – «Катрену» и «Протеку», сотрудничество с которыми отметили 81% и 79% опрошенных менеджеров аптек (по данным весенней волны 2019 г. исследования Pharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов» компании Ipsos). В 2015 г. сотрудничество с этими двумя компаниями отмечали 84% менеджеров аптек, ответственных за закупки.

В исследовании оценке подвергается не только охват аптек дистрибьютором, но и качество работы. На основе двух эти параметров рассчитывается индекс удовлетворенности: отношение доли аптек, оценивших работу дистрибьютора максимальной оценкой, ко всем охваченным аптекам, работающим с данным дистрибьютором. Показатель позволяет сравнивать степень удовлетворенности аптек от работы с дистрибьюторами с разными уровнями охвата. Для лидеров рынка характерно значение по этому интегративному показателю около семи баллов, для среднего уровня – около пяти баллов.

Лидерство по индексу удовлетворенности менеджеров аптек качеством сервиса сохраняет «Катрен», однако для трех наиболее крупных дистрибьюторов этот показатель снижен по сравнению с прошлым годом. Две первые строчки рейтинга – 0,72 и 0,68 – продолжают удерживать «Катрен» и «Протек». Годом ранее их показатели составляли 0,78 и 0,72 соответственно. По данным 2019 г. третье место занимает «Пульс» с индексом 0,64.

Наиболее активный рост показателя оценки удовлетворенности за год заметен для расположившихся на пятой и шестой строчках рейтинга компаний «Гранд Капитал» и «Фармкомплект».

Шамиль Ахметзянов, Ipsos

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