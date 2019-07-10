Merck скорректировала данные о выплатах российским врачам

В ежегодной публикации выплат международных фармкомпаний российским врачам за 2018 год Merck допустила техническую ошибку, многократно завысив суммы, сообщил представитель компании. При расчете ТОП3 рейтинга врачей, получивших наибольшее вознаграждение, именно выплаты Merck были определяющими.

Ошибка произошла из-за того, что в отчете была указана не та валюта, объяснили в Merck, добавив, что уже поправили тематическую публикацию на своем сайте.

В ТОП3 рейтинга врачей, составленного РБК, вошли специалист-репродуктолог из Челябинска Татьяна Пестова, главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Краснодарского края Инна Кудлай и кардиолог Российского геронтологического научно-клинического центра Александр Розанов. Получилось, что Пестова получила от Merck почти 2,7 млн рублей за услуги и консультирование, Кудлай – 2,6 млн рублей, Розанов – 2,2 млн рублей.

«Реальные выплаты указанным лицам приблизительно в 70 раз ниже», – указывают в Merck.

Согласно обновленной версии отчета, Пестовой поступило от Merck вознаграждение в 35 тысяч рублей, Кудлай – 61,1 тысячу, Розанову – 63,3 тысячи.

Всего Merck выплатила в 2018 году 21,4 млн рублей 368 специалистам здравоохранения (до коррекции – 26,6 млн тому же количеству).

По итогам аналогичной публикации Vademecum о выплатах врачам за 2016 год о технической ошибке в своем отчете сообщала Astellas. Оказалось, что она перечислила медицинским специалистам не 258,6 млн рублей, а 162 млн.

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