Во Франции перестанут возмещать расходы на гомеопатические препараты

Министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньез Бузин заявила, что с 2021 года в стране полностью прекратится возмещение расходов на гомеопатию. Переход к новой политике будет поэтапным – сначала правительство сократит возврат средств с 30% до 15% к январю 2020 года.

Отсрочка, по словам Бузин, связана со стремлением ведомства учесть интересы производителей. Крупнейший из них – Boiron, выручка которого от продаж гомеопатических препаратов в 2018 году составила порядка 300 млн евро (47,6% в структуре выручки), уже выступил против решения Минздрава. В компании заявили, что этот шаг затронет 60% деятельности Boiron.

В сообщении Boiron говорится, что 3 из 41 французов, которые прибегали к гомеопатии хотя бы раз в жизни, считают, что такие лекарства эффективны. Помимо ущемления свободы выбора пациентов решение Минздрава приведет к переходу на более дорогие лекарства, говорят в компании. И дают свои оценки: средняя стоимость гомеопатического препарата с учетом возмещения – 2,7 евро, а другие лекарства в среднем обходятся в 9,9 евро.

Boiron совместно с другими производителями даже собирала подписи на специальной онлайн-платформе – против решения министерства проголосовали 1,2 млн человек. В 2018 году петиция на Change.org собрала 46 тысяч подписей.

По данным Минздрава Франции, в 2018 году гомеопатическими препаратами пользовались около 7 млн жителей страны, то есть порядка 10% населения. Аньез Бузин сообщила о готовности взять на себя ответственность за меру, которая вполне может оказаться непопулярной. В беседе с газетой Le Parisien министр отрицала, что цель отказа от возмещения части расходов на гомеопатические препараты состоит в желании сэкономить 127 млн евро.

В России также вопрос эффективности гомеопатии является предметом для споров. Например, комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН в 2017 году опубликовала «Меморандум №2 (Гомеопатия)», утверждающий, что эффективность гомеопатических средств и методов лечения не подтвердилась многочисленными клиническими исследованиями, а объяснение механизмов их действия зачастую расходится с обоснованными научными представлениями. Более того, гомеопатия не безвредна, поскольку больные тратят немалые средства на гомеопатические препараты, вместо того чтобы обеспечить себя эффективными средствами лечения.

После этого производитель гомеопатических препаратов «АлексАнн» подал к РАН иск о защите деловой репутации и взыскании 30 млн рублей, которые компания якобы потеряла в продажах из-за публикации меморандума. Однако Арбитражный суд Москвы отклонил иск.

Источник: Reuters

Фото: nordlittoral.fr

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