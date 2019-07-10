Эксперты обсудили потенциал для венчурного инвестирования медицинского рынка в России

3 июля РВК провела бизнес-завтрак «Фармацевтика и мединдустрия в России: потенциал для венчурного инвестирования». Встреча была посвящена презентации основных параметров нового венчурного фонда в области фармацевтической и медицинской промышленности, создаваемого РВК и Министерством промышленности и торговли РФ. Приглашенные эксперты также обсудили механизмы поддержки стартапов в сфере производства лекарственных средств, медицинских изделий и специализированного программного обеспечения.

Открывая бизнес-завтрак, генеральный директор РВК Александр Повалко отметил, что одна из ключевых тем дискуссии — перспективы работы венчурного фонда, который создается РВК совместно с Министерством промышленности и торговли РФ.

«Общий объем фонда составит 4,5 млрд рублей. Фонд станет профессиональным инструментом инвестирования и развития компаний в области создания новых лекарственных препаратов, медицинских изделий и программного обеспечения, которые будет использоваться в медицинских целях».

Как отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, когда создавалась государственная программа «Фарма 2020», была необходима не только модернизация отрасли, но и масштабная разработка новых лекарственных препаратов, проведение их клинических испытаний.

«Мы благодарны РВК за то, что она поддержала нашу инициативу и предложила решение по ее реализации. Для нас важно, чтобы создаваемый венчурный фонд поддержал самые прорывные технологии в области фармацевтической и медицинской промышленности, способные вывести отрасли на качественно новый уровень развития».

Представители крупнейших биофармацевтических компаний рассказали о своем видении дальнейшего развития их деятельности в России и том, какую роль создаваемый фонд может сыграть в реализации их планов.

«Сейчас наш приоритет — продолжить развитие российского подразделения с учетом того, что производство уже локализовано. В России есть одно большое преимущество по сравнению с многими странами — это научный и человеческий капитал. За последние годы нами было найдено 10 перспективных стартапов — от лекарственны молекул и диагностических решений до носимых медицинских устройств. Мы заинтересованы в том, чтобы эти проекты развивались, производства находились в России, и их продукция экспортировалась на глобальные рынки», — отметила генеральный директор компании «АстраЗенека» по России и Евразии Ирина Панарина.

«Наша компания рассчитывает стать мировым лидером в области искусственного интеллекта в области здравоохранения. Совместно с Microsoft и Intel мы создали платформу Edisson. Это «облачная» инфраструктура, которая предоставляет возможность организациям любого размера — стартапам, частным компаниям, университетским командам — создавать свои приложения для медицинских целей. Мы очень заинтересованы в том, чтобы российские разработки этого плана проходили именно в России», — считает генеральный директор GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

Генеральный директор Ferring Pharmaceuticals Кирилл Литовченко убежден, что работа фонда поможет в решении крайне важной для России демографической проблемы.

«Необходимо создание системы сбора и анализа репродуктивных данных для того, чтобы создать единый регистр страдающих бесплодием пациентов и вести их с момента постановки диагноза и начала лечения до рождения здорового ребенка. В дальнейшем эту систему можно дополнить возможностью добавления генетической информации, которая позволила бы создать и обрабатывать огромный массив информации для исследования репродуктивного здоровья нации и разработок на территории Российской Федерации. Такая задача вполне подходит для компаний, которые будут поддерживать создаваемый венчурный фонд».

«Перспективы венчурного фонда в области фармацевтики выглядят очень хорошо», — отметил в своем выступлении председатель правления компании «Химрар» Андрей Иващенко. По его мнению, чтобы повысить его успешность как минимум в 2-3 раза, необходимо создание fast-track (ускоренного прохождения и регистрации) узкоспециализированных лекарств, тогда ликвидность фонда многократно возрастет.

В завершение бизнес-завтрака заместитель генерального директора — инвестиционный директор РВК Алексей Басов провел подробную презентацию венчурного фонда для всех участников дискуссии.

«От фонда мы ожидаем гораздо большего, чем высокий IRR. Мы надеемся создать критическую массу продуктов, которые способны придать импульс нашему рынку медицинских изделий, фармацевтики и продемонстрировать применимость данного инструмента, возможности его масштабирования, чтобы стимулировать изменения, связанные с внедрением новых технологий, цифровизацией процессов, созданием новых каналов продаж и новых типов ролей на усложняющемся рынке».

rvc.ru