Операция «Viribus»: изъято 3,8 млн нелегальных допинговых веществ и поддельных лекарств

Тридцать три страны*, Интерпол, Объединенный исследовательский центр (Joint Research Centre, JRC), Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (European Anti-Fraud Office, OLAF), Всемирное антидопинговое агентство (World Anti-Doping Agency, WADA) объединили свои силы, в координируемой Европолом операции «Viribus», направленной на прекращение незаконного оборота допинговых веществ и и поддельных лекарств. Операция, проводимая итальянским «NAS Carabinieri» и возглавляемая Финансовым отделом греческой полиции (Ελληνική Αστυνομία), является крупнейшей акцией такого рода, передает Европол.

За последние 20 лет мировая торговля анаболическими стероидами значительно увеличилась. Торговля допинговыми веществами, как правило, децентрализована и обладает высокой степенью гибкости и открыта для всех, кто желает сделать заказ онлайн или совершить поездку в страны-производители и купить продукцию in bulk у законных производителей. Главным образом конечный потребитель, часто фанатики спортзала и бодибилдеры, определяют модели этого трафика. Спортсмены используют анаболические андрогенные стероиды и/или вещества, чтобы улучшить выносливость и работоспособность, уменьшить жировые отложения и стимулировать рост мышц. Однако эти вещества могут нанести серьезный вред здоровью человека. Они увеличивают риск сердечных приступов и атеросклероза, повреждают репродуктивную систему, печень и почки и повышают риск развития рака.

Не избавлены от этой опасной деятельности и животные. Без особой заботы о благополучии своих питомцев, владельцы животных используют гормоны, чтобы усилить размножение, откармливать сельскохозяйственных животных или улучшить выступления на спортивных соревнованиях, особенно скачках.

Закрытие подпольных лабораторий было одной из основных целей операции: 9 были обнаружены и закрыты в европейских странах, при этом было изъято почти 24 тонны сырого стероидного порошка.

Но что такое подпольная лаборатория? Такая лаборатория может быть создана с относительно небольшими ресурсами, даже в гараже. Преступникам не нужно химическое образование для производства чрезвычайно токсичных допинговых веществ и поддельных лекарств. Обычно такими лабораториями управляют организованные преступные группы. Производимые допинговые вещества продаются через Интернет или в местных спортивных залах, спортивных центрах, нелегальных уличных магазинах и на местных рынках.

Операция Viribus также была сосредоточена на допинг-проверках во время спортивных соревнований. В некоторых странах-участницах было проведено 1 357 проверок (анализы крови и мочи).

Фармацевтическая промышленность сотрудничала, предоставляя информацию через Институт фармацевтической безопасности (Pharmaceutical Security Institute, PSI).

Общие результаты операции:

изъято 3,8 млн нелегальных допинговых веществ и поддельных лекарств (включая субстанции, биологические активные добавки, лекарства, спортивные и пищевые добавки);

обезврежены 17 организованных групп;

закрыто 9 подпольных лабораторий;

арестованы 234 подозреваемых;

открыто 839 судебных дел;

около 1000 человек сообщили о производстве, продаже или использовании допинговых веществ.

* В операции Viribus участвовали следующие страны: 23 государства-члена ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Греция, Германия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия , Румыния, Словения, Испания, Великобритания) и 10 сторонних государств (Албания, Босния и Герцеговина, Колумбия, Исландия, Северная Македония, Молдова, Черногория, Швейцария, Украина и США).

gmpnews