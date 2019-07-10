«Мелодия здоровья» присматривается к бывшим аптекам «Фармакора»

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ООО «Мелодия здоровья» получило лицензии на фармацевтическую деятельность по тем адресам, где раньше располагались аптеки «Фармакор», следует из базы «СПАРК». По данным AlphaRM, речь идет о 50 точках.

Аптечная сеть «Фармакор», основанная Александром Афанасьевым в 1997 г. По итогам второго квартала 2015 г. сеть занимала 15 строчку в рейтинге DSM Group с долей 0,8%, на тот момент в нее входило почти 250 аптек. Но в том же году у «Фармакора» начались проблемы. Тогда управляющей компании – АО «Аптека 120/80» – было предъявлено исков на общую сумму 1,84 млрд руб.

В сентябре 2017 г. стало известно, что «Фармакор» продана ООО «Межрегиональная розничная фармацевтическая компания» (МРФК), владельцем которой на тот момент был член совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» Аркадий Зятковский. В базе СПРАК нет конкретной записи о том, что МРФК стало владельцем АО «Аптека 120/80», которое по сей день является юридическим лицом держателем лицензий на аптеки. Связь этих двух компаний прослеживается через несколько «дочек».

После этого бренд «Фармакор» стал меняться на «36,6» и «Горздрав». В то же время в ПАО подчеркивали, что «36,6» собирается только сотрудничать с компанией Зятковского, а именно предоставить ей логистические возможности «36,6» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также свои бренды по франшизе.

Участники рынка предполагали, что «36,6» не может самостоятельно купить сеть, так как новый актив мог бы попасть под пристальное внимание кредиторов сети. Но вполне возможно, что основные на тот момент владельцы ПАО Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе готовили себе новое поле деятельности после продажи «36,6». Ведь уже 1 марта 2018 г. стало известно, что они покинули ПАО «Аптечная сеть 36,6». Кинцурашвили и Саганелидзе в конце года стали основными владельцами МРФК, имея каждый по 50% в компании. В феврале 2019 г. они продали часть акций – по 5% каждому – Аркадию Зятковскому и Евгению Сокольскому.

По данным AlphaRM, в 2018 г. у бывшего «Фармакора», принадлежащего теперь МРФК в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также еще в некоторых регионах насчитывалось 87 аптек. При этом по итогам 2017 г. в сети было 117 точек.

Стоит отметить, что финансовая ситуация аптечной сети, возникшей на месте бывшего «Фармакора», улучшилась ненамного. Иски к АО «Аптека 120/80» продолжают поступать. В 2017 г. сумма взыскиваемых через арбитраж долгов была 573,92 млн руб., в 2018 г. – 958,57 млн руб., в 2019 г. – 6,77 млн руб. Долги требуют как поставщики лекарств, так и энергетики, а также другие кредиторы.

Среди кредиторов в арбитраже компании «Катрен» нет, нет АО «Аптека 120/80» и в реестре должников на сайте дистрибьютора. Тем не менее, согласно данным AlphaRM , около 50 лицензий на аптеки «120/80» переоформлены на аптечную сеть «Катрена» «Мелодия здоровья». В компании пока не прокомментировали это событие.

Елена Калиновская

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