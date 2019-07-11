В Великобритании тестируют новую модель оплаты для поощрения разработки антибиотиков

Пытаясь дать достойный ответ угрозе распространения противомикробной резистентности (ПМР), правительство Великобритании в сотрудничестве с представителями фармотрасли разработало новую модель оплаты за поставку антибиотиков на основе их «полезности» для Национальной службы здравоохранения (NHS), сообщает In-Pharma Technologist.

По определению EMA, ПМР является «растущей угрозой», и агентство призывает к «последовательным усилиям» с целью поставить заслон распространению ПМР, из-за которой обычные заболевания могут стать неизлечимыми.

Принимая это во внимание, правительство Великобритании объявило о планах стимулирования разработки новых антибиотиков путем тестирования системы оплаты на основе «подписки».

Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE), Национальная служба здравоохранения Великобритании и организация NHS Improvement возглавят инициативу, в рамках которой фармкомпании будут получать авансовые платежи за предоставление антибиотиков для доступа в NHS, «исходя из их полезности для NHS».

Данный способ оплаты нацелен на преодоление проблемы, связанной с отсутствием прибыльности таких препаратов, поскольку часто осуществляется оплата за нерасфасованные антибиотики, хранящиеся на складе «до поры до времени»; таким образом снижается их стоимость.

Татьяна Кублицкая

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