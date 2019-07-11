Ассоциация государственных аптек создает маркетинговый союз

Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС) активно занялась развитием продаж в сетях, входящих в ассоциацию. Члены АГАС планируют повысить свою конкурентность за счет сотрудничества с дистрибьюторской компанией, которая займется развитием маркетинговой составляющей. Также, ассоциацией прорабатывается IT-стратегия для роста эффективности продаж в сетях.

«К нашей команде присоединилась оптовая компания «Фармальянс», которая имеет опыт и компетенции для формирования выгодных для государственных сетей контрактов с производителями», — сообщил «ФВ» исполнительный директор АГАС Григорий Бирюков. Глава ассоциации допустил в дальнейшем развитие доли СТМ в ассортименте сетей, а также формирование универсальной матрицы.

Оптовая компания «Фармальянс» занимается поставками товара от российских и зарубежных производителей. В том числе, является оператором для государственных фармаций и аптечных складов, объединенных в некоммерческую ассоциацию «Ассоциация Государственных Аптечных Сетей» (АГАС). ООО «Фармальянс» (г. Москва) образовано в сентябре 2015 года, лицензия на ведение фармацевтической деятельности получена в мае 2016 года. Собственный складской комплекс компании расположен в городе Домодедово (Московская область).

«На протяжении всего времени мы увеличиваем количество заключаемых прямых контрактов на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, что позволяет нам предлагать значительно больший спектр препаратов напрямую от производителя, — сообщил генеральный директор «Фармальянс» Александр Оськин. — Активно развиваем рынок расходных материалов в том числе продажи от производителей шприцов, бахил, катетеров и многое другое».

В Ассоциации государственных аптечных сетей серьезно занялись IT-стратегией для эффективного управления продажами. Как известно прозрачные данные о продажах помогают не только в контрактах с производителями, но и повышают точность прогнозирования спроса, формирования ядра продаж. Сегодня невозможно качественно управлять ассортиментной матрицей без IT-решений.

«У нас постоянно идет работа с разработчиками IT-продуктов. Внедрение лучших программ оптимизации складские запасов, позволит оперативно решать проблему дефектуры. Также прорабатываем программы лояльности и кэшбек для покупателей», — сообщил Григорий Бирюков.

Денис Кунгуров

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