Регионы неохотно включают все лекарства из ЖНВЛП в льготные перечни

В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) только три региона включили все жизненно необходимые препараты в льготные лекарственные перечни для амбулаторных больных, подсчитали эксперты фонда «Здоровье».

Согласно постановлению правительства №1506 от 10.12.2018 г., утвердившему программу госгарантий на бесплатную медицинскую помощь в 2019 г., регионы должны сформироват перечень лекарственных препаратов для своих льготников должен в объеме не менее утвержденного распоряжением правительства РФ на соответствующий год перечня ЖНВЛП.

«Мы неоднократно призывали руководителей регионов включать в местные льготные лекарственные перечни для амбулаторных больных все препараты из перечня ЖНВЛП. К сожалению, так происходит далеко не везде. Так, например, в этом году в СЗФО только два региона, Новгородская и Псковская области, включили в свои перечни все лекарства из федерального списка. В других регионах, где значительная часть жизненно-необходимых препаратов в местных перечнях отсутствует, неизвестно, как их будут закупать и выдавать пациентам», – рассказал директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

В то же время стоит отметить, что согласно постановлению правительства №1506 региональные перечни для амбулаторных льготников могут не включать лекарственные препараты, используемых исключительно в стационарных условиях. В перечень ЖНВЛП в 2019 г. включено 735 препаратов, из них, как подсчитал Минздрав, 102 позиции должны использоваться только в стационарах. То есть региональные перечни должны включать 633 позиции.

Анализ фонда «Здоровья» показывает, что три региона в СЗФО соответствует этому требованию:

• Ненецкий АО – 710 лекарственных препаратов, в том числе 705 (96%) из федерального перечня

• Вологодская область – 647 (88%) из федерального перечня

• Республика Коми – 532, в том числе 526 (71,5%) из федерального перечня

• г. Санкт-Петербург – 520, в том числе 450 (61,2%) из федерального перечня

• Калининградская область – 391, в том числе 53,2% из федерального перечня

• Мурманская область – 388, в том числе 384 (52,2%) из федерального перечня

• Ленинградская область – 329, в том числе 310 (42,2%) из федерального перечня

• Республика Карелия – 248, в том числе 215 (29,2%) из федерального перечня

• Архангельская область – 216, в том числе 159 (21,6%) из федерального перечня

«Особенно острая ситуация сложилась с противотуберкулезными препаратами. Вологодская область и Республика Коми включили в свои льготные перечни только один препарат (капреомицин) из 21 препарата, включенного в федеральный список. Санкт-Петербург включил в свой перечень два препарата, Республика Карелия – девять, Ленинградская и Архангельская области – по 13. Учитывая непростую ситуацию с этим социально значимым заболеванием, это крайне мало», – полагает Эдуард Гаврилов.

Что касается препаратов для лечения заболеваний сердца, то Вологодская область включила в свой перечень всего пять из 44, Республика Коми – семь, Калининградская область и Санкт-Петербурга – по 10, Мурманская область — 12.

Елена Калиновская

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