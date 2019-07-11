В магазинах Spar будут открываться одноименные аптеки

Петербургский «ТД Интерторг» теперь сможет продавать своим партнерам бренд Spar по договору субфраншизы под открытие аптек и химчисток. Такое разрешение ритейлер получил от нидерландской Spar International в июле 2019 года.

«ТД Интерторг», по собственному заявлению компании, уже договорился с несколькими партнерами из аптечной отрасли о том, что они смогут использовать часть площадей магазинов Spar. Продажа субфраншизы планируется на Северо-Западе, в Москве и Московской области.

«ТД Интерторг» с 2011 года эксклюзивно владеет бессрочной франшизой на развитие сети Spar в регионах Северо-Запада страны, с 2015 года на неисключительных правах – в пределах Москвы и Московской области, где сеть Spar развивает компания «Спар Миддл Волга».

Субфраншизу «ТД Интерторг» продает с 2019 года. В апреле открылся первый Spar Express на автозаправке сети «Фаэтон», сейчас при АЗС действуют уже три магазина, к концу года их должно стать 10.

«ТД Интерторг» управляет сетью из 185 магазинов Spar в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Республике Карелии, Мурманской, Архангельской областях, в Москве и Московской области. Также в управлении ритейлера – сеть из 251 универсама «Народная 7Я семьЯ». Оборот компании в 2017 году составил 74,5 млрд рублей, чистая прибыль – 1 млрд рублей.

Продуктовый ритейлер «Магнит» уже два года открывает собственные аптеки внутри и по соседству со своими магазинами. X5 Retail Group («Карусель», «Перекресток», «Пятерочка») договорилась о размещении пунктов выдачи лекарственных заказов в партнерских аптеках, расположенных в закассовых зонах своих магазинов, а позже организовала на базе интернет-магазина «Перекресток» лекарственный маркетплейс.

Источник: РБК Санкт-Петербург

Фото: retail-loyalty.org

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