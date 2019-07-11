Онлайн-ритейлеры предлагают допустить к доставке лекарств обычных курьеров

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), куда входят Rambler, Mail.ru Group и Ozon, направила письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину со своей версией поправок к законопроекту о дистанционной торговле лекарствами. Авторы обращения просят легализовать онлайн-продажу в том числе рецептурных препаратов и разрешить доставку обычным курьерам, не имеющим специального образования.

Законопроект, который разрешает дистанционную торговлю только безрецептурными лекарствами, был принят Госдумой в первом чтении еще в декабре 2017 года.

Поправки, подготовленные ко второму чтению комитетом Госдумы по охране здоровья, предполагают, что доставлять лекарственные заказы смогут только специалисты с фармацевтическим или медицинским образованием. Согласно этой версии документа, дистанционная торговля фармпродукцией может начаться с 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а доставка возможна будет только в границах того муниципального района или округа, где находится офлайн-аптека.

В РАЭК настаивают, что норма о курьерах-фармацевтах избыточна хотя бы потому, что от производителя до аптеки препараты доставляются без сопровождения специалистов с профильным образованием. Интернет-магазины в силах соблюдать все требования, тогда как в аптечных организациях наблюдается кадровый дефицит, отмечают авторы обращения. Дистанционно можно торговать и рецептурными препаратами, перечень которых следует утвердить специальным списком, убеждены в РАЭК.

Обсуждение законопроекта, разрешающего дистанционную торговлю лекарствами, возобновилось после того, как в феврале 2019 года на форуме «Деловой России» Владимир Путин попросил ускорить принятие документа. По словам депутата Госдумы Александра Петрова, обсуждение законопроекта запланировано на следующую неделю.

Источник: Коммерсант

Фото: sostav.ru

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