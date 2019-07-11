В Бурятии открылось производство аналога живой кожи «NovoSkin»

10 июля в Промышленном парке Республики Бурятия состоялось торжественное открытие первого в республике биотехнологического производства медицинских изделий компании «SheneSkin», входящей в Группу Компаний «Диамед». В мероприятии принял участие Глава Бурятии.

Алексей Цыденов отметил, что у проекта большое будущее и пожелал компании успешного развития и выхода на разные рынки сбыта.

Это, безусловно, высокотехнологичное производство, особенно такое востребованное, как искусственная кожа. В мире есть аналоги, но вопрос в цене, доступности, качестве. Продукция компании «Диамед» выигрывает и по цене, и по срокам хранения, и сфере применения. Это в любом случае, вклад в развитие самой республики, а также подчеркивает, что у нас очень талантливые люди, — сказал Алексей Цыденов.

Он отметил, что проект на разных этапах был поддержан Правительством республики, а также компании предоставлены помещения в Промышленном парке РБ.

Правительство предоставило площади в Промышленном парке, здесь есть электричество, отопление, водоснабжение — содержание здания за счет Правительства, поэтому это минимизирует себестоимость производства. Мы продолжим оказывать помощь, чтобы компания выходила не только на внутренние, но и внешние рынки, — отметил Алексей Цыденов.

Производственные помещения компании «SheneSkin» в Промышленном парке РБ составляют 408 кв.м. Также проекту была оказана финансовая поддержка Минпромторгом РБ по выделению гранта за лучший инновационный проект в 2018 году на сумму 9,9 млн руб.

Для группы компаний «Диамед» -это совершенно новое направление. И к этому мы шли не один день и не один год — потрачено очень много душевных сил и материальных средств. Безусловно, это большая огромная командная работа, мы сделали этот продукт и не только одни. С нами вместе работал Бурятский государственный университет при поддержке Правительства Республики Бурятия, — сказала генеральный директор Группы компаний «Диамед» Валентина Дориева.

Реализация проекта направлена на создание производства нового продукта — покрытия раневого под торговым названием «NovoSkin» на основе коллаген-ламининовой матрицы с применением инновационных клеточных технологий. Готовый продукт намного экономичнее, с более длительным сроком использования, неприхотливыми условиями хранения по сравнению с имеющимися на сегодняшний день аналогами.

Покрытие для ран на коже «NovoSkin» предназначено для местного лечения ожогов II-III степеней, вялотекущих неинфицированных ран, посттравматических ран, трофических язв, отморожений и пролежней, буллезном эпидермолизе и различных видах пузырчатки.

Очень рад увидеть, что от идеи до ее воплощения прошло не так уж и много времени. И то, что мы видим уже готовое производство – сильно впечатляет. Эта композиция, которая сейчас производится — базовая. И на ее основе у нас уже сейчас много идей по дальнейшему развитию, — сказал научный руководитель проекта, института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН Эрдэм Дашинимаев.

Ожидается, что объем выпуска продукции при выходе на полную проектную мощность составит 12500 биополимерных ранозаживляющих средств в год. На производстве в первый год планируется создать семь высокопроизводительных рабочих мест, а к третьему году — до 15 рабочих мест.

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