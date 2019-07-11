В России создается производство уникальных комплексов для лечения онкозаболеваний

Проект холдинга «Швабе» (Госкорпорация Ростех) по созданию первого российского ультразвукового комплекса терапии онкозаболеваний получит поддержку правительства Новосибирской области. В рамках соглашения о сотрудничестве регион окажет содействие внедрению новых систем лечения в областных медицинских учреждениях.

Уникальный ультразвуковой комплекс для неинвазивной терапии (HIFU) онкозаболеваний создается на базе Новосибирского приборостроительного завода с участием Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), который выступает головным разработчиком устройства. Администрация Новосибирской области будет содействовать внедрению новой техники в медицинскую практику.

Соответствующее соглашение подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской и генеральный директор Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) холдинга «Швабе» Василий Рассохин в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге.

«В результате партнерства с Новосибирской областью в регионе будет организована разработка и производство оборудования для лечения онкозаболеваний. В уникальном медицинском оборудовании, которые мы планируем производить на мощностях Новосибирского приборостроительного завода, используются технологии высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука. Это один из самых безопасных способов лечения онкологии, как доказано мировой практикой. Опытные образцы комплекса для неинвазивной терапии некоторых видов новообразований будут запущены в производство уже в этом году. Благодаря нашей совместной работе передовые методы лечения станут более доступными», – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Научная часть проекта и разработка прототипа комплекса выполняется Лабораторией ультразвуковых технологий СПбПУ. Совместная работа НПЗ и СПбПУ по организации серийного производства комплексов HIFU-терапии началась в апреле 2019 года.

В этом году на Новосибирском приборостроительном заводе начнется производство опытных образцов комплекса для терапии новообразований органов, расположенных близко к поверхности кожи (молочная железа, щитовидная железа). В дальнейшем планируется создание комплексов для терапии органов, расположенных глубоко от поверхности кожи (органы малого таза, предстательная железа, печень) и терапии новообразований в головном мозге.

«Новосибирская область – первый регион в России, где организовано производство отечественной HIFU-техники. Поддержка правительства области позволит ускорить внедрение новой техники в медучреждениях и в перспективе заметно улучшить эффективность лечения онкозаболеваний», – отметил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

Аппаратно-программный комплекс для HIFU-терапии предназначен для диагностирования и терапии новообразований с помощью фокусированного ультразвукового излучения высокой интенсивности. Изделие состоит из силового электронного модуля, медицинской стойки с монитором и панелью управления, роботизированного манипулятора, ультразвукового блока с комбинированным диагностическо-терапевтическим пьезопреобразователем и кресла для пациента с устройством иммобилизации.

gmpnews