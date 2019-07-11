Институт Чумакова и «Нанолек» создают СП для выпуска инактивированной вакцины от полиомиелита

«Нанолек» и Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова 11 июля подписали соглашение о создании совместного предприятия «Инвак». В первую очередь СП займется выпуском по полному циклу инактивированной вакцины против полиомиелита (ИПВ).

«Инвак» создан в форме малого инновационного предприятия (МИП) для производства вакцин для НКПП.

Первый такой проект – вакцина против полиомиелита по технологии, разработанной Центром Чумакова. Актуальность проекта в «Нанолеке» связывают с дефицитом этой вакцины на мировом рынке, связанным с программой ВОЗ по эрадикации (уничтожению) полиомиелита и планомерным переходом на использование инактивированных вакцин вместо живых.

Вакцина Центра Чумакова прошла цикл клинических испытаний. Производить ИПВ будут по полному циклу (включая субстанции) на площадке «Нанолек» в Кировской области, для чего в местном биотехнологическом кластере будут созданы дополнительные производственные мощности. В организацию производства планируется вложить 3 млрд рублей. Выпуск готовой лекарственной формы партнеры намерены начать с 2020 года, субстанции – с 2023 года.

В Кировской области «Нанолек» выпускает до стадии готовой лекарственной формы свою ИПВ Полимилекс. Объемы производства вакцины закрывают потребности РФ, говорят в компании, мощности которой позволяют выпускать до 42 млн преднаполненных шприцев и 35 млн флаконов препарата в год.

Новое производство позволит полностью удовлетворить растущие потребности российского рынка и наладить экспорт в страны ЕАЭС и на другие зарубежные рынки по сотрудничеству с ЮНИСЕФ и ВОЗ, уточнил представитель «Нанолека». К 2025 году экспортный потенциал составит объем свыше 20 млн доз. У Центра Чумакова есть разрешение ВОЗ на поставку вакцин для нужд агентств ООН. Производство Полимилекса, по словам представителя «Нанолека», сохранится в прежнем объеме.

В России, помимо препаратов «Нанолека» и Центра Чумакова (пока живая вакцина), зарегистрированы вакцины от полиомиелита от GlaxoSmithKline (Полиорикс) и от Sanofi (Имовакс Полио).

В 2017 году правоохранительные органы Москвы возбудили уголовное дело о хищении 457 млн рублей бюджетных средств сотрудниками Центра Чумакова при закупке подопытных животных.

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