Аптечный ритейл – движение вниз

Лето – сложный сезон для аптечной розницы в плане продаж. Что вполне объяснимо. Ведь потенциальные покупатели больше настроены на отдых, чем на посещение аптек.

Это в очередной раз подтвердил и первый летний месяц 2019 года, продемонстрировав снижение продаж более чем на 10 % относительно предыдущего (данные аналитической компании АльфаРМ, основанные на информации, полученной от операторов фискальных данных − ОФД).

Поскольку этот показатель выбивается даже из привычной отрицательной летней динамики, возникает закономерный вопрос – только ли летний сезон явился причиной сложившейся ситуации?

Снижение покупательской способности населения, которое от месяца к месяцу все больше ощущает на себе фармритейл, несомненно повлияло и на динамику роста аптечных сетей. Соотношение между закрывшимися аптечными точками и вновь появившимися на рынке в последнее время явно не пользу последних. Что, конечно, не может в конечном итоге не отразиться на объемах продаж.

Вполне вероятно, что на падение продаж повлияли и различные природные катаклизмы, которыми в этом году был так богат июнь. Ураганы, ливни и прочие погодные «радости» сумели нарушить упорядоченную жизнь пострадавших от них районов. Люди попросту не могли покинуть свои дома, а многие организации, в том числе и аптеки, какое-то время не работали, потеряв в выручке. Остается только надеяться, что два других летних месяца будут более благосклонны к аптекарям. И они, несмотря на такое провальное начало лета, сумеют переломить ситуацию в свою пользу.

pharmvestnik