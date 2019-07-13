«Эвалар» запустил новый производственный комплекс в Бийске

Сегодня в Бийске состоялось открытие нового производственного комплекса «Эвалар» по выпуску лекарственных средств растительного происхождения.

Стоимость проекта составила 5 млрд рублей, объем инвестиций на текущий момент превысил 2 млрд рублей, финансирование осуществлялось из собственных средств компании.

Заявленная проектная мощность — 2 млрд таблеток и капсул в год. С запуском нового производства компания планирует обеспечить более 300 рабочих мест. Как отметили в компании, строительство нового комплекса вызвано потребностью в расширении объемов производства.

На открытии завода полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло подчеркнул, что в Алтайском крае активно создаются условия для успешного развития фармпроизводств. По словам губернатора Виктора Томенко, одна из целей региона — привлечение инвестиций, при этом такие крупные производители как «Эвалар» выступают в качестве бренда всего Алтайского края.

Принявший участие в церемонии открытия первый заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыб вручил несколько почетных грамот Минпромторга сотрудникам завода.

Как рассказала генеральный директор «Эвалар» Лариса Прокопьева, на оборудовании нового производственного комплекса будут выпускаться дополнительно десять наименований ЛС растительного происхождения.

Вторую производственную линию по выпуску ЛС из синтетического сырья компания планирует запустить уже в 2020 году, добавила она.

Фото: Герман Иноземцев, Оксана Баранова

Оксана Баранова

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