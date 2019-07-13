Новое российское предприятие будет производить вакцины по полному циклу

В Москве подписано соглашение о создании совместного предприятия по производству вакцин между биофармацевтической компанией «Нанолек» и ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН». В присутствии министра здравоохранения Вероники Скворцовой и первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба, соответствующие документы подписали президент «Нанолек» Владимир Христенко и генеральный директор ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» Айдар Ишмухаметов.

Предприятие «Инвак» создано в форме МИП (малого инвестиционного предприятия) и будет производить по полному циклу вакцины для иммунизации населения РФ в рамках НКПП, с учетом его перспективных потребностей.

Первым совместным проектом станет инактивированная вакцина против полиомиелита (ИПВ) на штаммах Сэбина, которая будет производиться по технологии, разработанной ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН».

Производство готовой лекарственной формы будет проходить на площадке «Нанолек» в Кировской области. Проект предусматривает строительство дополнительных производственных мощностей в рамках Биотехнологического кластера.

Инвестиции в проект по организации полного цикла промышленного производства субстанции ИПВ составят более 3 млрд. рублей. Производство готовой лекарственной формы планируется начать с 2020 года, выпуск субстанции – с 2023 года.

Вероника Скворцова в своем выступлении отметила, что «сочетание в науке производства опытных образцов и широкого промышленного производства, позволяет обеспечить полную безопасность препаратов на контролируемых российских антигенах, позволяет расширять технологии, производить вакцины новых поколений».

Масштабное производство вакцины ИПВ, по словам главы Минздрава. «полностью закроет проблему с полиомиелитом в нашей стране, и будет очень востребовано в мире, причем на всех континентах». Экспортный потенциал производства к 2025 году составит объем свыше 20 млн доз.

В свою очередь Сергей Цыб подчеркнул, что реализуемая модель партнерства «в дальнейшем может быть транслирована на другие возможности российской промышленности». А с учетом инициатив по расширению НКПП и развитию экспортного потенциала, проект получит дополнительные перспективы.

Сергей Рякин

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