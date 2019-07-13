«Р-Фарм» вложит 276 млн рублей в организацию продаж онкотеста британской разработки «Биокад» готовит альтернативу блокбастеру Окревус от Roche » Сергей Клименко: «Принудительное лицензирование – крайняя регуляторная мера» ФАС России предложила правительству проект закона, дающий возможность использовать механизм принудительного лицензирования в интересах здоровья граждан. В частности, изменения коснутся статьи 1360 Гражданского кодекса РФ, которая сейчас позволяет использование изобретения, его полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя, но «в интересах обороны и безопасности». Эксперты продолжают спор, можно и стоит ли применять механизм принудительного лицензирования в его нынешней законодательной конфигурации. Своим видением ситуации с Vademecum поделился партнер московского офиса компании Dentons, руководитель российской практики в области фармацевтики, медицины и биотехнологий Сергей Клименко. vademec