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Сергей Клименко: «Принудительное лицензирование – крайняя регуляторная мера»

ФАС России предложила правительству проект закона, дающий возможность использовать механизм принудительного лицензирования в интересах здоровья граждан. В частности, изменения коснутся статьи 1360 Гражданского кодекса РФ, которая сейчас позволяет использование изобретения, его полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя, но «в интересах обороны и безопасности». Эксперты продолжают спор, можно и стоит ли применять механизм принудительного лицензирования в его нынешней законодательной конфигурации. Своим видением ситуации с Vademecum поделился партнер московского офиса компании Dentons, руководитель российской практики в области фармацевтики, медицины и биотехнологий Сергей Клименко.

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Июль 12, 2019 | Просмотров: 66