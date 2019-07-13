«Р-Фарм» вложит 276 млн рублей в организацию продаж онкотеста британской разработки

«Р-Фарм» и британский разработчик Oncimmune Holdings подписали эксклюзивное соглашение по выводу на рынок России и стран ЕАЭС продукта для выявления рака легких через анализ крови EarlyCDT Lung. «Р-Фарм» вложит в организацию каналов продаж продукта до 3,5 млн фунтов стерлингов.

«Р-Фарм», в соответствии с соглашением, сможет также расширить географию поставок и на страны СНГ. В среднесрочной перспективе возможно, что и какое-то производство для российского рынка будет проводиться на мощностях «Р-Фарма», отметили в Oncoimmune.

Соглашение заключено пока на пять лет, продажи должны достигнуть минимум 5 млн фунтов стерлингов (почти 400 млн рублей), сообщила Oncimmune. «Р-Фарм» будет реализовывать диагностические наборы Oncimmune как для выявления рака, так и для оценки риска его возникновения. Российская сторона обязуется вложить до 3,5 млн фунтов (276 млн рублей) в построение инфраструктуры продаж, прежде всего в Москве.

«Р-Фарм» также отвечает за регистрацию продукта в России.

Технология Oncimmune позволяет выявлять злокачественные новообразования с точностью до 92% за счет обнаружения в крови аутоантител, которые начинают вырабатываться организмом уже на ранних этапах развития опухоли.

Сейчас в России более 70% случаев рака легкого выявляются на третьей и четвертой стадиях, отмечают в «Р-Фарм», а Early CDT Lung позволяет распознавать заболевание раньше (до четырех лет), чем другие методы. Кроме того, применение технологии позволит снизить случаи «ложноположительного» диагностирования рака легких при помощи КТ.

В России 38 млн курильщиков – больше, чем во всех других европейских странах, обосновывает интерес к рынку Oncimmune. В 2018 году рак легких диагностировали у более чем 60 тысяч человек, около 55 тысяч онкопациентов с этим диагнозом умерли.

Вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой поручено проработать схему, по которой медики с 2020 года будут получать финансовое вознаграждение за выявление онкозаболеваний во время диспансеризации и своевременную постановку пациентов на учет.

Источник: Р-Фарм

Фото: medical-device.network.com

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