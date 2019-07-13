Четыре региона получат 1,2 млрд рублей субсидий на покупку МИ

Правительство РФ опубликовало проект распоряжения, в соответствии с которым в 2019 году Минздраву РФ будет выделено более 1,2 млрд рублей на софинансирование приобретения медицинских изделий госмедучреждениями Республики Дагестан, Алтайского края, Омской и Псковской областей.

В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, определяющий правила предоставления регионам в 2019 году субсидий на покупку медизделий и капитальный ремонт медучреждений. Средства на это выделят из Резервного фонда Правительства РФ.

Объем и порядок распределения субсидий между регионами будут устанавливаться отдельными актами на основании соглашений о софинансировании, заключенных между федеральным Минздравом и региональными властями. Отчитываться о расходах получателям придется ежемесячно.

Правительство уже распределяло субсидии из федерального бюджета на строительство и реконструкцию 53 корпусов действующих больниц и отдельных клиник в 45 регионах. С 2020 года по госпрограмме «Развитие здравоохранения», а также по нацпроекту «Здравоохранение» на эти цели будет выделено 70,7 млрд рублей.

Источник: Правительство РФ

Фото: finobzor.ru

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