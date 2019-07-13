Закупочный процесс станет быстрее и проще, а качество исполнения контрактов — выше

11 июля в ходе круглого стола Парламентской газеты заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев рассказал о весенних поправках, ставших первым шагом в совершенствовании системы закупок, который был направлен на упрощение и ускорение закупочного процесса, исключение цикличности проведения закупок и повышение конкуренции.

Также в своем выступлении он рассказал о совместной работе с Минфином России, Федеральным казначейством и парламентариями над осенним пакетом поправок, предусматривающим:

противодействие сговорам на торгах и незаконному распространению информации о его участниках путем сокращения срока начала электронного аукциона (по аналогии процедуры закупок в сфере строительства);

совершенствование процедуры одностороннего расторжения контрактов в части соблюдения баланса прав и интересов сторон;

введение автоматического рейтинга деловой репутации исполнителей, предоставляющего его участникам экономические преференции на торгах;

развитие электронных магазинов, главная задача которых упростить и ускорить закупочный процесс для заказчиков и предпринимателей;

борьбу с «профессиональными» жалобщиками;

расширение функционала ЕИС, предусматривающего направление в системе жалоб, уведомлений, а также всей переписки заказчика и исполнителя по исполнению контракта;

совершенствование процедур электронных торгов в части распространения возможности направления в заявке на участие в торгах только согласия (по аналогии со строительством) на другие виды работ, услуг (с определенными оговорками – на поставку товаров).

gmpnews