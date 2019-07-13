Новый институт биомедицины может быть создан в Екатеринбурге

Одним из проектов, который может развиваться на базе использования наследия Универсиады–2023, является создание института биомедицины. Это кооперационный проект, в котором вместе с Уральским федеральным университетом могут участвовать Уральский государственный медицинский университет, Институт органического синтеза УрО РАН и другие партнеры.

Основной задачей проекта является создание в Свердловской области центра мирового уровня в области медицины будущего — персонализированной, информационной, междисциплинарной, использующей новейшие достижения техники. Обязательным элементом этого института должна стать университетская клиника. Об этом заявил первый проректор УрФУ Сергей Кортов на международной промышленной выставке «Иннопром» в ходе панельной дискуссии «Создание новых фармацевтических препаратов: в поисках точек роста».

«Университет продолжает развивать направление, связанное с разработкой новых лекарственных препаратов. После решения о проведении „Универсиады“ в Екатеринбурге есть идея часть инфраструктуры, которая останется вузу после соревнований, использовать для развития на Урале биомедицины. Пока идет обсуждение этого вопроса, прорабатываются те направления в этой сфере, которые будут актуальными и востребованными в ближайшие десятилетия. Важно насытить эту идею реальным содержанием», — сказал Сергей Кортов.

Первый проректор УрФУ также отмечает, что главная задача, которую будет призван решить новый институт — проведение клинических испытаний, которые занимают много времени и требуют значительных средств. Новый институт мог бы частично решить столь важную задачу.

В ходе дискуссии депутат Государственной думы РФ, член Комитета по охране здоровья, председатель наблюдательного совета Уральского биомедицинского кластера Александр Петров заявил, что 20 % населения Земли в период эпидемий заболевают вирусными заболеваниями и 500 тысяч человек умирают от осложнений. Также появляются новые вирусные штаммы, многие из которых не восприимчивы к ряду препаратов. Свою негативную роль играет и снижение иммунитета людей в городах.

В свою очередь, президент Уральского отделения Академии наук, профессор кафедры органической и биомолекулярной химии химико-технологического института УрФУ Валерий Чарушин отметил большую сложность работы по разработке новых лекарств. Так, при создании современного препарата из 10 тыс. молекул-кандидатов до аптеки доходит только одна. Цена же разработки и вывода препарата в продажу может достигать до одного миллиарда долларов.

Напомним, Уральская химико-фармацевтическая школа имеет очень успешный опыт разработки высокоэффективных фармацевтических препаратов. Именно уральские ученые разработали такие известные препараты, как сульфидин, ларусан, сукцимер, пефлоксацин, левофлоксацин, лизомустин и триазавирин.

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