Кто в России лучший директор по качеству лекарств?

Это станет известно 24 сентября 2019 г., когда организаторы IV Всероссийской GMP-конференции объявят победителей конкурса на звание «Лучший директор по качеству» среди сотрудников расположенных на территории России фармацевтических предприятий.

Торжественное награждение победителей состоится в рамках деловой программы IV Всероссийской GMP-конференции в многофункциональном комплексе «Янтарь-холл» города Светлогорска (Калининградская область).

За победу можно будет побороться в трех номинациях – для предприятий, численностью до 500 человек, от 500 до 1000 человек и более 1000 человек. Плюс специальный приз «Выбор отрасли» – по итогам открытого голосования на сайте конференции http://gosgmp.ru/

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте конференции: http://gosgmp.ru/konkurs/ и выполнить тестовое задание, состоящее из 50 весьма непростых вопросов, четырех задач и пяти определений.

Результаты будет оценивать авторитетная комиссия под руководством заместителя начальника Управления по инспектированию производства лекарственных средств и экспертизе ФБУ «ГИЛС и НП» Татьяны Николко.

Подача заявок и выполнение заданий – до 9 августа 2019 года.

Специальный партнер конкурса: «Фармстратегия – кадровые программы для развития отрасли».

Организаторы IV Всероссийской GMP-конференции – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик», оператор конференции – Центр корпоративных коммуникаций «С-ГРУП».

Генеральный партнер конференции – АО «Фармстандарт», стратегический партнер – московское представительство венгерской компании «Гедеон Рихтер», официальным партнером стала российская компания «Фармасинтез». Партнер конференции – АО «Астеллас Фарма», региональный партнер – «Мирамистин» и индустриальный парк «Экобалтик». Партнерами отдельных сессий выступят компании «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», АО «Акрихин» и фармацевтическое предприятие «Оболенское», группа компаний Alium.

pharmvestnik