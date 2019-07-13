Комиссия Минздрава в июле рассмотрит почти 60 заявок по включению в лекарственные перечни

В июле 2019 г. пройдет четыре заседания комиссии при Минздраве по формированию лекарственных перечней, где будут рассмотрены 59 заявок по включению или исключению из лекарственных перечней.

На официальном сайте ведомства опубликованы результаты оценки предложений в перечни 2020 г. На заседании 18 июля будут рассматриваться 9 претендентов на включение в ЖНВЛП, 10 – в ОНЛС, 2 – в 12 ВЗН и две заявки на исключение из перечней. На следующий день – 19 июля – будут рассмотрены 7 заявок на включение в ЖНВЛП, в ОНЛС – 4, в 12 ВЗН – 8 лекарственных средств.

В апреле 2019 г. Комиссия по формированию перечней лекарств Минздрава рекомендовала включить в ЖНВЛП противогрибковый препарат позаконазол (у лекарства есть дженерики) и препарат от бронхиальной астмы меполизумаб компании GSK. Кроме того в ОНЛС включён инсулин деглудек, а заявка компании Pfizer по включению препарата от болезни Гоше талиглюцераза альфа в программу 12 ВЗН не была удовлетворена.

Елена Калиновская

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