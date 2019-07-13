Reckitt Benckiser заплатит за прекращение опиоидного дела рекордные $1,4 млрд

Британская компания Reckitt Benckiser выплатит в общей сложности $1,4 млрд для прекращения расследования о недобросовестном продвижении средств для лечения опиоидной зависимости и связанных с этим нарушением антимонопольного законодательства.

В апреле 2019 года бывшую «дочку» Reckitt Benckiser – тоже британскую компанию Individor – обвинили в предоставлении недостоверной информации для врачей и страховых компаний о препарате Suboxone (бупренорфин+налоксон) как наиболее безопасном средстве заместительной терапии при опиоидной зависимости.

Кроме того, по версии обвинения, Individor использовала интернет и специальную телефонную программу для связи зависимых пациентов с врачами, выписывавшими подозрительно большие количества опиоидных анальгетиков, в том числе Suboxone.

Минюст США утверждает, что схема была налажена еще в 2014 году, то есть еще до отделения Individor от Reckitt, и привела к развитию зависимости у тысяч пациентов. Всего, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2017 году было зарегистрировано 47,6 тысячи случаев смерти от передозировки легально назначаемыми наркотическими средствами.

Обвинения Individor не распространяются на саму Reckitt, однако Минюст поддержал несколько исков о защите информаторов, содержащих обвинения британской компании в недобросовестном продвижении опиоидов. В Reckitt эти претензии отвергают, утверждая, что всегда действовали законно.

Помимо основного штрафа в $1,35 млрд за прекращение разбирательства Минюста, Reckitt заплатит $50 млн за нарушение антимонопольного законодательства: компания, по мнению регуляторов, препятствовала обороту дженериков Suboxone.

Совокупные выплаты по делу о причастности Reckitt к американской опиоидной эпидемии в $1,4 млрд на сегодняшний день оказались самым крупным штрафом. В 2019 году за урегулирование аналогичных разбирательств Teva заплатила $85 млн, Purdue – $270 млн, а Insys – $225 млн. Purdue рассматривает перспективу банкротства, Insys эту процедуру уже инициировала.

Reckitt Benckiser – британская компания, специализирующаяся на сегменте «здоровье потребителя» (бытовая химия, гигиенические средства, ОТС-препараты). В портфель фармацевтического подразделения компании входят средства от простуды, изжоги и боли в горле. Выручка Reckitt за 2018 год составила $9,7 млрд, операционная прибыль – $2,7 млрд.

Источник: Reuters

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