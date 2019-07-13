GlaxoSmithKline может приобрести безрецептурный бизнес Pfizer, но без ThermaCare

Европейская комиссия 10 июля в соответствии с Регламентом ЕС о слиянии (EU Merger Regulation) одобрила приобретение компанией GlaxoSmithKline бизнеса по защите здоровья потребителей (Consumer Health), принадлежащего Pfizer. Условием одобрения является глобальное отчуждение бизнеса Pfizer по лечению острых болевых синдромов, осуществляемого под брендом ThermaCare.

GlaxoSmithKline и Pfizer Consumer Health Business являются как производителями, так и поставщиками разнообразных препаратов для здоровья потребителей, доступных, как правило, без рецепта врача и обычно называемых «безрецептурной» (over-the-counter — ОТС) фармацевтической продукцией. Обе компании активно работают в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) с рядом категорий безрецептурных препаратов, а именно: для местного обезболивания (кремы, гели, спреи и пластыри для лечения болевых синдромов), системного обезболивания, лечения простуды и гриппа, пищеварительных расстройств, поддержания здорового питания и пищеварения (например витамины, диетические добавки, слабительные), а также седативными и снотворными средствами.

Европейская комиссия изучила влияние предлагаемой сделки на конкуренцию и была обеспокоена потенциальным ослаблением последней в сегменте анальгетических средств, способным вызвать рост цен в ряде стран ЕЭЗ, включая Австрию, Германию, Ирландию, Италию и Нидерланды. Ведущим поставщиком безрецептурных препаратов в ЕЭЗ является GSK со своим ассортиментным рядом продуктов под «корневым» брендом Volta (включая Voltaren, Voltadol и Voltarol). Pfizer в ЕЭЗ в этом сегменте предлагает в основном продукцию под маркой ThermaCare, представленную в основном пластырями, не являющимися лекарственными средствами (зарегистрированными преимущественно как медицинские изделия).

Чтобы решить эти проблемы, Pfizer предложено отказаться от бизнеса по борьбе с болью, который во всем мире ведется под брендом ThermaCare. Все соответствующие активы должны быть переданы в качестве пакетного предложения одному подходящему покупателю после утверждения комиссией. Обязательства, в частности, предусматривают продажу предприятия Pfizer, расположенного в США и занимающегося производством продуктов ThermaCare, а также всех соответствующих прав интеллектуальной собственности.

С учетом вышеизложенного комиссия пришла к выводу, что при соблюдении названного условия предлагаемая сделка не будет вызывать обеспокоенности по поводу конкуренции в ЕЭЗ.

apteka.ua