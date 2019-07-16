«Ростелеком» и «Ростех» создали нового оператора ЕГИСЗ

Дочерняя компания ПАО «Ростелеком» «РТ Лабс» и входящий в состав ГК «Ростех» Национальный центр информатизации создали совместное предприятие «Цифромед». Инвестиции в проект не раскрываются.

«Цифромед» должна объединить компетенции госкомпаний по разработке медицинских решений и поддержке программного обеспечения для Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

Представители «Ростеха» пояснили, что «Цифромед» займется созданием цифровых сервисов для населения, повышающих доступность и качество медуслуг (электронные медкарты, онлайн-запись к специалистам, кабинет «Мое здоровье» на портале госуслуг, телемедицинские консультации).

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Цифромед» зарегистрировано в Москве 2 июля 2019 года. Компания на 51% принадлежит акционерному обществу «РТ Лабс» и на 49% – ООО «Национальный центр информатизации».

В декабре 2013 года ГК «Ростех», «Ростелеком» и НИИ «Восход» распоряжением Правительства РФ №2424-р были назначены единственными исполнителями работ по созданию ЕГИСЗ.

Национальный центр информатизации «Ростеха» и Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ в ноябре 2018 года подписали соглашение о создании интегрированной в ЕГИСЗ единой телемедицинской инфраструктуры в 700 медучреждениях России.

Весной 2019 года аудиторы Счетной палаты РФ заявили, что управление проектом по подключению к интернету всех медицинских учреждений страны, которым занимается «Ростелеком», организовано неэффективно.

Источник: Коммерсант

Фото: archealth.ru

vademec