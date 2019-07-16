AlphaRM демонстрирует возможности «Мониторинга розничных продаж» на основании данных ОФД

15 июля 2019 г. компанией Alpharm был проведен круглый стол «Использование фискальных данных (от ОФД) для повышения эффективности бизнеса».

В рамках мероприятия, в котором приняли участие представители более 30 фармацевтических компаний, состоялась презентация нового инструмента анализа аптечных продаж на основе фискальных данных.

Гостям были наглядно продемонстрированы все возможности этого эксклюзивного продукта, который позволяет получать самые точные аналитические данные и оперативно реагировать на изменения фармацевтического рынка.

Участники круглого стола с пристальным вниманием следили за выступлениями генерального директора компании Ермолаевой А.Л. и зам. генерального директора Литвиновой Т.Л. После чего докладчики ответили на вопросы аудитории, активность которой говорит о ее серьезной заинтересованности новым продуктом компании.

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