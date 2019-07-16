Пять станций переливания крови, производящих человеческий альбумин, установили оборудование для маркировки

Пять из девяти станций переливания крови, производящих жизненно важный человеческий альбумин, подготовились к маркировке. Станции, расположенные в Брянске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Иванове и Липецке, установили программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы для маркировки лекарственных препаратов крови в соответствии с требованиями федерального законодательства.

В России всего девять станций переливания крови, оснащенных линиями по переработке плазмы и производящих альбумин человека – плазмозамещающий препарат, который получают при фракционировании крови, плазмы и сыворотки доноров. Его введение восполняет недостаток альбумина плазмы. Препарат входит в перечень ЖНВЛП.

Оснащением станций занималась компания «Промис» в сотрудничестве с оператором маркировки – Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Все пять станций переливания крови прошли регистрацию в системе мониторинга движения лекарств (МДЛП), установили оборудование и ПО. Было выбрано решение для ручной маркировки, которое востребовано именно предприятиями с небольшим объемом продукции, которую надо промаркировать. ЦРПТ активно включен в процесс, налажено сотрудничество с поставщиком ПО, ведем консультирование по возникающим вопросам. Готовимся в ближайшее время провести тестирование и валидацию процессов», – рассказал руководитель группы «Фарма» ЦРПТ Сергей Холкин.

Сейчас три станции переливания крови уже направили запросы для получения регистраторов эмиссии. В Екатеринбурге проводится тестовое подключение к СУЗ для получения криптозащитного кода. На очереди станция в Нижнем Новгороде.

Липецкая областная станция переливания крови завершила процесс установки оборудования и ПО в начале июня. Учреждение ежегодно изготавливает более 3 тонн альбумина человека, что составляет почти 10% от общего производства лекарств на основе донорской крови в стране. Причем две тонны обеспечивают потребности больниц региона, еще одну тонну производят для Москвы и Московской области.

Людмила Афендулова, главный внештатный трансфузиолог департамента здравоохранения Липецкой области: «В год мы должны обеспечить альбумином человека более 1 млн 200 тыс. жителей области, а также жителей Москвы и Московской области. Выбрали ручную маркировку «Просалекс» по соотношению «цена—качество». Мы намеренно установили программно-аппаратный комплекс за полгода, ведь от поставки препарата нашего производства напрямую зависят жизни тяжело больных людей, мы не имеем права медлить».

Для станций переливания крови ручная маркировка оказалась оптимальным вариантом, она вписывается в бюджет и выполняется быстро. Все пять проектов были реализованы в течение 1 года.

Елена Лужаина, руководитель отдела продаж IT-продуктов АО «Промис»: «Во время реализации этого проекта наша компания подбирала типовые решения, но по факту все решения оказались уникальными и зависели от потребностей и возможностей станций переливания крови, кроме нас ни у кого подобного опыта нет. Например, Липецк мы дистанционно консультировали по подбору оборудования, закупали его они самостоятельно, мы же устанавливали решение для ручной маркировки, ставили ПО. На таких крупных объектах как в Екатеринбурге мы поставляли аппаратно-программные комплексы, которые подходят под задачи клиентов. Этапы переговоров и заочного подбора оборудования занимают обычно около месяца. Установку, подключение и тестирование на производстве выполняем за два дня».

Обязательная маркировка лекарственных препаратов стартует 1 января 2020 г. С этой даты все лекарства должны производиться с кодом DataMatrix, а сведения об их движении на рынке будут фиксироваться в системе маркировки и прослеживаемости МДЛП.

Источник: ЦРПТ

pharmvestnik