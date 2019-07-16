Бывший финансовый директор AstraZeneca и Novartis может стать председателем совета директоров GlaxoSmithKline

Компания GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») ведет переговоры с Джонатаном Саймондсом о его назначении на пост председателя совета директоров, сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, о назначении может быть объявлено в ближайшие недели.

Ранее Джонатан Саймондс занимал должность финансового директора в компаниях AstraZeneca («АстраЗенека») и Novartis («Новартис»).

GlaxoSmithKline заявила о начале поиска кандидатуры на эту должность в январе 2019 г. после того, как занимающий эту должность сэр Филип Хэмптон объявил о своей отставке в преддверии разделения GSK на два самостоятельных бизнеса.

В декабре 2018 г. исполнительный директор GlaxoSmithKline Эмма Уолмсли, возглавившая компанию в 2017 г., объявила о намерении разделить компанию на два самостоятельных бизнеса – рецептурные препараты и безрецептурная продукция.

В 2018 г. GSK и Pfizer («Пфайзер») объявили об объединении своих OTC-подразделений в совместное предприятие с прогнозируемым ежегодным объемом продаж 9,8 млрд фунтов стерлингов (12,7 млрд долл.), 68% акций которого будут принадлежать GSK.

В настоящее время Джонатан Саймондс является председателем совета директоров банковской группы HSBC.

Илья Дугин

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