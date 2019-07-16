Компания оштрафована на 150 тыс. рублей за неисполнение предписания ФАС

ООО «Либерти» не выполнило требования антимонопольного органа о смене названия аптечного пункта, которое по мнению ФАС вводило потребителей в заблуждение относительно цен на реализуемые лекарства. За это компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.

Как сообщал «ФВ» в декабре 2018 г., Тамбовское УФАС России признало использование ООО «Либерти» обозначения «Аптечный склад» при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами актом недобросовестной конкуренции, которое вводит в заблуждение потребителей в отношении цены реализуемых лекарственных средств. Обществу было предписано прекратить использовать это наименование при оформлении аптечных пунктов в Тамбовской области и демонтировать вывески со спорным обозначением.

Компания не согласилась с решением и предписанием антимонопольного органа и обжаловала их в Арбитражном суде Тамбовской области и в суде апелляционной инстанции, которые полностью отказали ООО «Либерти» в удовлетворении заявленных требований.

Общество до настоящего момента не исполнило предписание Тамбовского УФАС России, за что и было привлечено к административной ответственности.

Стоит отметить, что в соответствии с ч. 1 ст.14.33 КоАП РФ за недобросовестную конкуренцию компания могла быть оштрафована на сумму от 12 тыс. до 20 тыс. руб.

Теперь же в соответствии с ч.2.5 ст.19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного решения ФАС компания должна будет заплатить 150 тыс. руб.

Елена Сидорова

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