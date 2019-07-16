DSM Group: гомеопатия теряет популярность

Гомеопатия у всех на слуху уже много лет, однако россияне относятся к ней с осторожностью, так как врачи и ученые регулярно приводят доказательства того, что лечение сверхмалыми дозами не имеет научных обоснований эффективности. Это также подтверждается и динамикой аптечных продаж.

Согласно данным ежемесячного розничного аудита, проводимого компанией DSM Group, за январь-май 2019 г. было продано на 14,4% упаковок гомеопатических препаратов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В рублях продажи упали на 4,6%. Таким образом, за пять месяцев аптеки реализовали 7,1 млн упаковок гомеопатических средств стоимостью 3,35 млрд руб. При анализе месячных данных можно заметить, что максимальное падение пришлось на третий месяц: -13,0% в стоимостном и -22,6% в натуральном выражении. Средневзвешенная цена при этом выросла на 11,5% — до 469,42 руб. за упаковку.

Большинство гомеопатических средств являются импортными: по итогам первых пяти месяцев 2019 г. зарубежные препараты заняли 90,6% рынка в рублях и 75,2% в упаковках.

ТОП-3 гомеопатических препаратов в стоимостном эквиваленте:

— бренд «Оциллококцинум» (доля 13,3% в рублях от продажи группы) производства компании Laboratoires Boiron предназначен для лечения гриппа лёгкой и средней степени тяжести и ОРВИ;

— препарат «Траумель» (12,3%) от производителя Biologische Heilmittel Heel применяется в комплексной терапии воспалительных заболеваний различных органов и тканей, особенно опорно-двигательного аппарата и посттравматических состояний;

— лекарственное средство «Мастодинон» (10,2%) от корпорации Biologische Heilmittel Heel назначается в качестве симптоматического средства по рекомендации врача при лечении ПМС, фибрознокистозной мастопатии, нарушений менструального цикла и/или бесплодия, вызванных недостаточностью желтого тела.

Источник: DSM Group

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