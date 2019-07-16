ОАО «РЖД» просит расширить состав «аптечки» и предоставлять вакцины его клиникам наравне со всеми

Действующая редакция закона «Об иммунопрофилактике» не позволяет медицинским учреждениям РЖД на законных основаниях получать иммунобиологические препараты, включенные в Национальный календарь прививок. Они вынуждены приобретать их за собственный счет, что является дискриминацией тех граждан страны, которые выбрали ведомственную медицину. Об этом говорилось во время выездного совещания Комитета по охране здоровья Госдумы РФ, которое 12 июля прошло в Волгограде.

«Мы имеем более 160 учреждений в 75 субъектах РФ и оказываем весь спектр помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе, в наших учреждениях фактически обслуживается 3% от работающего населения страны, – рассказал первый заместитель начальника Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» Сергей Алексеев. – И действующая редакция закона «Об иммунопрофилактике» не позволяет нашим учреждениям на законных основаниях получать иммунобиологические препараты, включенные в Национальный календарь прививок. Мы вынуждены приобретать их за свой счет, что является дискриминацией. Мы считаем, что в закон следует внести изменение, согласно которому иммунобиологическими препаратами должны обеспечиваться все медицинские организации, участвующие в территориальных программах государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Дополнительных затрат для федерального бюджета это не повлечет, так как сейчас субъекты получают вакцины исходя из численности населения независимо от того, где оно получает медпомощь».

Есть и другая сложность. Ежегодно РЖД перевозит 1,5 млрд пассажиров, примерно 700 тыс. человек обращаются за неотложной медицинской помощью в поездах дальнего следования. В силу того, что транспортировка некоторых тяжелых соматических больных авиатранспортом невозможна, таких обращений у железнодорожников бывает даже больше, чем у авиаторов.

«Тот объем аптечек, который регламентирован Минздравом, в таких ситуациях явно недостаточен, – подчеркнул Сергей Алексеев. – Извините за грубость, это бинты и зеленка. Перегон может длиться два часа, за которые может произойти что угодно, и надо обеспечить работников РЖД нормальным набором препаратов, которые они смогут предоставить пассажирам в случае необходимости».

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов признал наличие такой проблемы. По его словам, в самолетах имеется три вида аптечек для разных нештатных ситуаций.

«Следует разделить понятие «первая помощь» на базовую и расширенную, ввести дополнительную аптечку “под пломбой”, – резюмировал Дмитрий Морозов. – Соответствующий законопроект мы сейчас разрабатываем».

Екатерина Погонцева

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