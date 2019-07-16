«Квадрат-С» поправил рекламу БАДа Лизоприм Лор после обращения «Босналек» в ФАС

Компания «Квадрат-С» после предупреждения ФАС России удалила с промо-сайта информацию, создающую, по оценке службы, впечатление о лечебных свойствах биологически активной добавки (БАД) Лизоприм Лор. С заявлением в ФАС обратился производитель лекарственного препарата Лизобакт – «Босналек».

ФАС, проверив заявление «Босналек», выявила признаки нарушения производителем «Квадрат-С» закона о защите конкуренции и вынесла компании предупреждение.

Производитель БАДов должен был удалить с сайта, посвященного Лизоприму Лор, следующую информацию: «– трудно говорить? больно глотать? Лизоприм Лор содержит лизоцим, витамин В6, инулин, которые помогают справиться с причиной боли в горле и укрепляют иммунитет; – ваше горло под защитой 24 часа; – устраняет боль в горле; – борется с возбудителями инфекций; – создает здоровую микрофлору; – Лизоприм Лор – ваш домашний доктор».

«Квадрат-С» выполнил требование службы, в связи с чем ФАС отказала «Босналеку» в возбуждении антимонопольного дела, рассказали Vademecum в ведомстве. Представители компании «Квадрат-С» от комментариев ситуации воздержались.

«Используемая недобросовестными конкурентами стратегия производства БАДов, мимикрирующих под популярные лекарства, увы, коснулась не только нашей компании. А предупреждение, вынесенное ФАС в адрес производителя биологически активных добавок «Квадрат-С», – это единственно верная реакция, которая могла быть получена от государственных органов в случае вопиющего нарушения закона о рекламе, когда биологически активной добавке напрямую приписывались лечебные свойства», – сообщила Vademecum глава подразделения «Босналек Евразия» Валентина Бучнева.

За пять месяцев 2019 года продажи Лизобакта от «Босналек» снизились на 10,7% к аналогичному периоду предыдущего года – до немногим более 1 млрд рублей, подсчитали в DSM Group. При этом продажи Лизоприм Лора выросли за тот же период на 41,2% – до 18 млн рублей.

Компания Berlin-Chemie, зарегистрировавшая и выпускающая в РФ лекарственные препараты Мезим форте, Мезим форте 10 000 и Мезим 20 000, выбрала иную стратегию борьбы с производителем БАДов, подав возражение в Палату по патентным спорам Роспатента на предоставление компании «Квадрат-С» правовой охраны товарного знака «Ферментозим». «Квадрат-С», производящий и реализующий БАД Ферментозим, право на использование бренда отстоял.

Позже ФАС возбудила дело о нарушении компанией «Квадрат-С» антимонопольного законодательства на основании обращения гражданина, заявившего, что из-за схожести упаковок приобрел БАД Ферментозим форте вместо препарата Мезим форте. Решение по этому делу, сообщили Vademecum в ФАС, еще не вынесено.

АО «Босналек» (Bosnalijek) – производитель лекарственных средств из Боснии и Герцеговины. Предприятие основано в 1951 году. В портфеле компании более 160 препаратов. Наиболее известные бренды – Энтерофурил и Лизобакт. Представительство Bosnalijek в России работает с 2003 года, в марте 2016 года созданы бизнес-единицы – регионы «Евразия», «Босния и Герцеговина», «Адриатика».

«Квадрат-С» – российский производитель БАД, принадлежащий предпринимателю Олегу Комарову. Основные бренды – Витамир, Нейроспан, Лизоприм, Бронхоактив, Вирусактив, Ферментозим. Выручка ООО «Квадрат-С» в 2017 году составила 482,3 млн рублей, чистая прибыль – 12,8 млн рублей.

Фото: autogear.ru

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