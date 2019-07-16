Голикова распорядилась упростить выписку обезболивающих паллиативным пациентам

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву, Минтруду, Минпромторгу, Росздравнадзору и членам рабочей группы «Медицина и фармацевтика» Cовета при Правительстве РФ разработать «дорожную карту» по повышению качества и доступности паллиативной помощи. Документ должен быть представлен до 1 ноября 2019 года.



Ведомства должны проработать порядок взаимодействия медучреждений, организаций соцобслуживания и НКО в соответствии с Положением об оказании паллиативной помощи, а также провести мониторинг правоприменительной практики исполнения этого регламента.

В «дорожную карту» должны войти предложения по повышению квалификации специалистов стационарных организаций соцобслуживания, работающих в отделениях милосердия, по уходу и использованию техсредств реабилитации, а также по дополнительной подготовке специалистов учреждений медико-социальной экспертизы по подбору технических средств реабилитации пациентов паллиативных отделений.

Минздраву совместно с Минюстом отдельно поручено разработать порядок оказания паллиативной медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы.

Кроме того, Голикова поручила Минздраву РФ упростить выписку принимаемых на дому лекарственных препаратов, содержащих психотропные и наркотические вещества.

Министерство также должно привести в соответствие методические рекомендации по определению потребности в данных препаратах, исходя не из количества коек, а из числа нуждающихся в помощи пациентов.

Голикова также потребовала от Минздрава направить в медицинские и аптечные организации разъяснения по правилам перевозки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.

Проблема доступности препаратов стала обсуждаться после череды самоубийств больных, нуждающихся в сильном обезболивании, произошедших в 2014 году из-за отсутствия необходимых препаратов.

В июле 2015 года вступили в силу поправки в ФЗ №3 «О наркотических средствах и психотропных веществах», увеличившие объемы разово выдаваемых пациенту препаратов и нормы запасов, сняты требования о наличии охраны при перевозке наркотических средств и психотропных веществ, разрешен их отпуск в сельских и удаленных населенных пунктах, где нет аптечных организаций, продлен срок действия рецепта с 5 до 15 дней, отменен сбор с пациентов использованных ампул.

В июне 2019 года Минздрав и Минтруд представили Положение об оказании паллиативной помощи. Регламент определил схему взаимодействия медучреждений и организаций социального обслуживания, включая описание штатных нормативов отделений паллиативной помощи для взрослых пациентов и детей, правила организации работы дневного стационара, хосписов для взрослых и других профильных структур.

Источник: РИА Новости

Фото: og.ru

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