«Фармасинтез» и Tuteur пришли к мировому соглашению в патентном споре по онкопрепарату капецитибин

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил мировое соглашение между аргентинской Tuteur S.A.C.I.F.I.A. и российским «Фармасинтезом» в разбирательстве об исключительных правах на лекарственную форму капецитабина. Изначально сумма претензий Tuteur к компании Викрама Пунии составляла 855,7 млн рублей.

Собственную версию капецитабина (патент на оригинальный препарат Кселода от Roche истек в 2013 году) – Тутабин – Tuteur зарегистрировала в РФ в 2010 году. В 2015-м «Фармасинтез» получил регудостоверение на свой дженерик – Капецитабин, который вскоре выпустил в обращение. В 2018 году Tuteur подала в арбитраж иск к российской компании за использование патента на лекарственную форму капецитабина в высокой дозировке.

Сумма исковых требований Tuteur к трем компаниям, аффилированным с «Фармасинтезом», изначально составляла 855,7 млн рублей, но в марте 2019 года была снижена до 677,4 млн рублей.

Производство по делу в связи с заявлением сторон о достижении мирового соглашения прекращено 12 июля 2019 года. Детали сделки пока не опубликованы.

В мае 2019 года гендиректор «Фармасинтеза» Александр Кейко направил омбудсмену по правам предпринимателей Анатолию Семенову жалобу, в частности предупреждая о том, что победа Tuteur в суде чревата прецедентом, ставящим под угрозу обращение дженериков препаратов, утративших патентную защиту. Семенов выступил с инициативой законодательного ограничения выдачи спорных, так называемых вечнозеленых, патентов.

«Фармасинтез» – российская компания, основанная Викрамом Пунией в 1997 году. Большинство продуктов в портфеле компании – дженерики противоопухолевых и АРВ-препаратов. Выручка «Фармасинтеза», по данным СПАРК, за 2017 год составила 10,2 млрд рублей, чистая прибыль – 2,2 млрд рублей.

Tuteur S.A.C.I.F.I.A. – аргентинская компания, представленная российской «дочкой» швейцарской Genfa Medica ООО «Генфа». До 2017 года «Генфой» владели Семен и Александр Винокуровы. Портфель компании состоит из дженериков онкопрепаратов. Выручка Tuteur S.A.C.I.F.I.A за 2018 год – $51,8 млн, чистая прибыль – $13,21 млн.

Источник: Картотека арбитражных дел

Фото: vitfarma.ru

vademec