Экс-губернатор ЕАО осужден за махинации при закупках медоборудования и нанесении ущерба на 24 млн рублей

Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области 15 июля 2019 года признал экс-губернатора ЕАО Александра Винникова виновным в махинациях при закупках медицинского оборудования. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года условно с таким же испытательным сроком и лишения права занимать ответственные должности в течение трех лет.

Уголовное дело в отношении Винникова, занимавшего пост губернатора с 2010 по 2015 год, рассматривалось по ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями). По данным обвинения, подсудимый дал начальнику регионального управления здравоохранения указание закупить на торгах медоборудование для ОГБУЗ «Онкологический диспансер» у ТД «Медтехника» по завышенной цене. Преступные действия Винникова, как зафиксировано в обвинительном заключении, нанесли бюджету области ущерб на сумму более 24 млн рублей.

При вынесении приговора были учтены наличие у обвиняемого государственных наград, отсутствие отягчающих обстоятельств, возраст и состояние здоровья, а также характер и степень общественной опасности преступления.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В марте 2017 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против Михаила Юревича, занимавшего в 2012 году должность губернатора Челябинской области. По версии правоохранительных органов, бывший губернатор получил взятку от назначенного им министром здравоохранения области Виталия Тесленко, позднее осужденного за взяточничество при заключении госконтрактов на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования.

Источник: Биробиджанский районный суд Еврейской АО

Фото: news.vse42.ru

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