Госдума рассмотрит вопрос принудительного лицензирования дженериков

Соответствующие изменения могут внести в Гражданский кодекс осенью, сообщил член комитета нижней палаты парламента по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Равиль Хуснулин.

По его словам, сейчас в России законодательный механизм, касающийся производства лекарств по иностранным патентам, до конца не разработан, в то время как подобная практика существует во многих странах — от США до Индии. Депутат отметил, что особенностью патентного права является не только возможность производства продукта в другом месте, но и запрета это делать.

«В частности, обладатели патентов о том, что их будут этих патентов лишать, узнают только в суде», — объяснил ситуацию Хуснулин.

Он добавил, что в первую очередь инициатива касается интеллектуальной собственности на те лекарственные препараты, «которые нам нужны, для нас актуальны». «Здесь есть ряд вопросов, которые требуют изменения законодательства, потому что подчас это связано с вопросом защиты прав граждан и государства», — уточнил парламентарий.

«17 июля мы собираем рабочую группу с приглашением представителей ФОИВов (Федеральных органов исполнительной власти — ред.) , производителей, поставщиков лекарственных препаратов. Я думаю, что в осеннюю сессию мы будем заниматься этим очень плотно и внесем соответствующий законопроект», — заключил Хуснулин.

Вопрос о введении принудительного лицензирования лекарств разрабатывается уже несколько лет. Так, с соответствующим предложением выступила в 2017 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Это объяснялось распространенностью подобной практики в мире, в первую очередь, в США. Ведомство предлагало ввести такую процедуру в первую очередь для лекарств против тяжелых заболеваний, право на производство которых зачастую принадлежит одному монопольному игроку рынка, или если такие препараты отказываются поставлять в Россию по политическим или экономическим соображениям.

Вновь вопрос о принудительном лицензировании был поднят и в 2018 году. Тогда разработкой соответствующего законопроекта решило заняться Минобрнауки. Наконец, в апреле текущего года о том, что нормативную базу для этого продолжает готовить ФАС, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По данным правительства, на настоящий момент около 60% лекарств из ассортимента аптек — российского производства. Однако значительная часть отечественной продукции является дженериками — аналогами иностранных препаратов, идентичных им по составу.

ФОТО: ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ / ПГ

pnp