Резиденту Калужского кластера предъявлено сразу пять исков Соглашение о взаимном признании инспекций ЕС и США будет расширено на вакцины и ветпрепараты » Независимый эксперт Антон Харитонов (ex. ЦРПТ) проведет цикл вебинаров по маркировке лекарств Первый вебинар «Маркировка лекарств в России» пройдет 30 июля в 12:00. Вебинар продлится три часа и будет состоять из двух больших блоков: Разбор и анализ действующих и готовящихся нормативных актов по маркировке лекарств, а также основных положений договоров с участниками рынка, вытекающих из соглашения о государственно-частном партнерстве. Эта часть снимет 95% возникающих вопросов по маркировке. Изучение логики работы системы МДЛП. Это позволит существенно оптимизировать процессы и ускорить подготовку, в итоге сэкономив сотни человеко-часов при внедрении системы в организации. Вебинар ориентирован на представителей производителей, логистических компаний и крупных сетей. Рекомендуется участие руководителей ИТ-служб, менеджеров проекта по внедрению маркировки и прослеживаемости, директоров по качеству. Мероприятие проводится при технической поддержке национальной системы маркировки «Честный ЗНАК». Антон Харитонов

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