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Независимый эксперт Антон Харитонов (ex. ЦРПТ) проведет цикл вебинаров по маркировке лекарств

Первый вебинар «Маркировка лекарств в России» пройдет 30 июля в 12:00.

Вебинар продлится три часа и будет состоять из двух больших блоков:

  1. Разбор и анализ действующих и готовящихся нормативных актов по маркировке лекарств, а также основных положений договоров с участниками рынка, вытекающих из соглашения о государственно-частном партнерстве. Эта часть снимет 95% возникающих вопросов по маркировке.
  2. Изучение логики работы системы МДЛП. Это позволит существенно оптимизировать процессы и ускорить подготовку, в итоге сэкономив сотни человеко-часов при внедрении системы в организации.

Вебинар ориентирован на представителей производителей, логистических компаний и крупных сетей. Рекомендуется участие руководителей ИТ-служб, менеджеров проекта по внедрению маркировки и прослеживаемости, директоров по качеству.

Мероприятие проводится при технической поддержке национальной системы маркировки «Честный ЗНАК».

Антон Харитонов
pharmvestnik

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Июль 16, 2019 | Просмотров: 8