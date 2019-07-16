Независимый эксперт Антон Харитонов (ex. ЦРПТ) проведет цикл вебинаров по маркировке лекарств

Первый вебинар «Маркировка лекарств в России» пройдет 30 июля в 12:00.
Вебинар продлится три часа и будет состоять из двух больших блоков:
- Разбор и анализ действующих и готовящихся нормативных актов по маркировке лекарств, а также основных положений договоров с участниками рынка, вытекающих из соглашения о государственно-частном партнерстве. Эта часть снимет 95% возникающих вопросов по маркировке.
- Изучение логики работы системы МДЛП. Это позволит существенно оптимизировать процессы и ускорить подготовку, в итоге сэкономив сотни человеко-часов при внедрении системы в организации.
Вебинар ориентирован на представителей производителей, логистических компаний и крупных сетей. Рекомендуется участие руководителей ИТ-служб, менеджеров проекта по внедрению маркировки и прослеживаемости, директоров по качеству.
Мероприятие проводится при технической поддержке национальной системы маркировки «Честный ЗНАК».
Антон Харитонов
pharmvestnik