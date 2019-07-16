Резиденту Калужского кластера предъявлено сразу пять исков

ООО «Научно исследовательская компания «Медбиофарм» в мае и начале июня 2019 г. предъявлено пять исков по взысканию долгов на общую сумму 64,87 млн руб. Об этом свидетельствует Картотека арбитражных дел.

НИК «Медбиофарм» занимается научными разработками, входит в группу компаний «Медбиофарм», является резидентом Калужского кластера, альянса «Парк активных молекул», «Сколково». Головная компания «НПК Медбиофарм» – разработчик и производитель активных соединений для фармацевтической, пищевой и косметической промышленности, в том числе фармсубстанций и субстанций для пищевой промышленности.

В мае 2019 г. НИК «Медбиофарм» предъявлено два иска на общую сумму 51,14 млн руб. от ООО «ОСТ Рус», занимающегося организацией и проведением клинических исследований. Иски относятся к категории дел о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг.

Аналогичные заявления подало в июне 2019 г. ООО «Дата Матрикс», три иска на общую сумму 13,73 млн руб. «Дата Матрикс» предоставляет услуги по управлению клиническими данными.

Елена Калиновская

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